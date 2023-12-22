Присвоил деньги зернотрейдеров — в Одессе разоблачили предпринимателя-мошенника

Муж присвоил деньги. Фото: pixabay

В Одессе разоблачили предпринимателя в присвоении денег зернотрейдера. Работник частной сельскохозяйственной фирмы поддел документацию на перевозку зерна.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Работник компании, занимающейся выращиванием и продажей зерновых культур, по поручению руководителя, получил у другой фирмы, с которой они сотрудничают, 300 тысяч долларов США для выплаты задолженной за несколько месяцев заработной платы нескольким перевозчикам зерна. Часть денег мужчина передал по назначению, а часть решил присвоить.

В сговоре с другом, злоумышленник отдал ему "наживу" в размере 182 тысячи долларов, а сам связался с руководителем и сообщил, что на него напали незнакомцы, пригрозили ножом и забрали наличные. Путаница в рассказах подчиненного натолкнула руководителя на подозрение, что тот говорит неправду, и он обратился в полицию.

Какое наказание грозит

Мошенника задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесском районе задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.