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В Одесі та інших містах України ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

30 грудня 2023 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі та інших містах України ліквідували мережу шахрайських кол-центрів
Викриття кол-центру. Фото: ГУ НП в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Нацполіція ліквідувала масштабну мережу шахрайських кол-центрів з мільярдними оборотами. Понад 2500 операторів працювали в "офісах", що знаходилися майже в кожному обласному центрі країни. Зокрема і в Одесі. 

Про це йдеться на сайті ГУ НП в Одеській області.

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Деталі схеми

"Офіси" були виявлені в 16 регіонах України. Кожен кол-центр мав від 50 до 200 операторів, яких вербували через месенджери. Представляючись працівниками державних, банківських, інвестиційних або телекомунікаційних установ, зловмисники отримували конфіденційні дані громадян. Після чого використовували їх для виведення грошей з банківських рахунків.

Працівники коол-центру. Фото: ГУ НП в Одеській області

Ошукували не тільки українців

Шахраї не обмежувалися тільки українцями, вони ошукували й громадян ЄС та США. Щоб завоювати довіру співрозмовників, декілька днів вели з ними телефонну розмову з функцією підміни номеру і лише потім діяли. У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися в прибуткові проєкти та навіть виплачували перші відсотки. Отримання швидких грошей в найкоротші терміни приваблювало потерпілих вкладатись ще більше, після чого шахраї переставали виходи на зв’язок.

Системний блок. Фото: ГУ НП в Одеській області

Що вилучили

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже 4000 одиниць компʼютерної техніки. Також понад 650 мобільних телефонів та 200 комплексів ip-телефонії, "чорнові" записи, методички з алгоритмами дій. Ще вилучили 1500 сім-карт різних операторів, зокрема й іноземних, понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті. Наразі тривають заходи для встановлення повного кола потерпілих й підозрюваних.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який займався телефонним вимаганням грошей. Чоловік ошукав літню жінку на 74 тисячі гривень, представившись її племінником.

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