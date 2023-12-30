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В Одессе и других городах Украины ликвидировали сеть мошеннических колл-центров

30 декабря 2023 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе и других городах Украины ликвидировали сеть мошеннических колл-центров
Разоблачение колл-центра. Фото: ГУ НП в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Нацполиция ликвидировала масштабную сеть мошеннических колл-центров с миллиардными оборотами. Более 2500 операторов работали в "офисах", находившихся почти в каждом областном центре страны. В том числе и в Одессе.

Об этом говорится на сайте ГУ ЧП в Одесской области.

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Подробности схемы

"Офисы" были обнаружены в 16 регионах Украины. Каждый колл-центр имел от 50 до 200 операторов, которых вербовали через мессенджеры. Представляясь работниками государственных, банковских, инвестиционных или телекоммуникационных учреждений, злоумышленники получали конфиденциальные данные граждан. После чего использовали их для вывода денег с банковских счетов.

Сотрудники коол-центра. Фото: ГУ НП в Одесской области

Обманывали не только украинцев

Мошенники не ограничивались только украинцами, они обманывали и граждан ЕС и США. Чтобы завоевать доверие собеседников, несколько дней вели с ними телефонный разговор с функцией подмены номера и только затем действовали. В случае инвестиций предлагали гражданам вложиться в прибыльные проекты и даже выплачивали первые проценты. Получение скорых денег в кратчайшие сроки привлекало пострадавших вкладываться еще больше, после чего мошенники переставали выходить на связь.

Системный блок ПК. Фото: ГУ НП в Одесской области

Что изъяли

В ходе следственных действий правоохранители изъяли почти 4000 единиц компьютерной техники. Также более 650 мобильных телефонов и 200 комплексов IP-телефонии, "черновые" записи, методички с алгоритмами действий. Еще изъяли 1500 сим-карт разных операторов, в том числе иностранных, более 700 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте. В настоящее время продолжаются меры по установлению полного круга потерпевших и подозреваемых.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили заключенного исправительной колонии, который занимался телефонным вымогательством денег. Мужчина обманул пожилую женщину на 74 тысячи гривен, представившись ее племянником.

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