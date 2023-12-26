Позичте гроші, я у біді — утриманець одеської колонії ошукав літню жінку

Правоохоронці викрили шахрая. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який займався телефонним вимаганням грошей. Чоловік ошукав літню жінку на 74 тисячі гривень, представившися її племінником.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці шахрайської схеми

Правоохоронці встановили, що чоловік випадковим способом набрав номер жінки, а згодом дізнався її імʼя в одному із месенджерів. Пізніше зателефонував та представився племінником. Своїй "родичці" з Тернопільщини правопорушник сповістив, що потрапив у скрутне становище, та попросив грошей в борг. Нічого не запідозривши, схвильована бідою племінника жінка перерахувала на його банківську картку чотири тисячі гривень.

Згодом шахрай знову зателефонував жінці з метою начеб-то повернути кошти, однак попросив стареньку вказати реквізити банківської картки, PIN-код та одноразовий пароль, який прийшов їй у смс-повідомленні. Таким чином йому вдалося привласнити ще 70 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловік вже відбуває покарання за грабіж, але йому додатково загрожує ще 3 роки увʼязнення за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок іноземцю, який вчинив розбійний напад на містянку. Відомо, що злочинець вкрав у потерпілої телефон, вдарив її в обличчя та втік.

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.