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Одолжите деньги, я в беде — заключенный одесской колонии обманул пожилую женщину

26 декабря 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одолжите деньги, я в беде — заключенный одесской колонии обманул пожилую женщину
Правоохранители разоблачили мошенника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе стражи порядка разоблачили заключенного исправительной колонии, который занимался телефонным вымогательством денег. Мужчина обманул пожилую женщину на 74 тысячи гривен, представившись ее племянником.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности мошеннической схемы

Правоохранители установили, что мужчина случайным способом набрал номер женщины, а затем узнал ее имя в одном из мессенджеров. Позже позвонил по телефону и представился племянником. Своей "родственнице" из Тернопольщины правонарушитель сообщил, что попал в затруднительное положение и попросил денег взаймы. Ничего не заподозрив, взволнованная бедой племянника женщина перечислила на его банковскую карту четыре тысячи гривен.

Впоследствии мошенник снова позвонил женщине с целью вроде бы вернуть средства, однако попросил ее указать реквизиты банковской карты, PIN-код и одноразовый пароль, пришедший ей в смс-сообщении. Таким образом ему удалось присвоить еще 70 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Мужчина уже отбывает наказание за грабеж, но ему дополнительно грозит еще 3 года заключения по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в Одессе вынесли приговор иностранцу, совершившему разбойное нападение на горожанку. Известно, что преступник украл у потерпевшей телефон, ударил ее в лицо и скрылся.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

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