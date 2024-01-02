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Ошукав містян на гроші — одесит продавав неіснуючий мобільний телефон

2 січня 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ошукав містян на гроші — одесит продавав неіснуючий мобільний телефон
Оголошення про продаж телефона. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили місцевого мешканця, який займався шахрайством в Інтернеті. Чоловік опублікував оголошення про продаж мобільних телефонів, яких насправді не мав. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі шахрайської схеми

Чоловік на одному з популярних маркет-плейсів опублікував низку оголошень про продаж мобільного телефона вартістю 5,5 тисяч гривень, якого насправді не мав. За тиждень смартфоном зацікавились 26 місцевих жителів.

При спілкуванні з потенційними покупцями "продавець" зазначав, що відправить товар поштою після того, як отримає передоплату у розмірі 400-500 гривень. Втім, щойно гроші замовників надходили на банківський рахунок правопорушника, він переставав виходити з ними на зв’язок.

Після невдалих спроб зв’язатися з "продавцем" потерпілі звернулись в поліцію.

Яке покарання загрожує

Наразі фахівці кіберполіції знайшли шахрая та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який займався телефонним вимаганням грошей. Чоловік ошукав літню жінку на 74 тисячі гривень, представившись її племінником.

Також ми писали, що Нацполіція ліквідувала масштабну мережу шахрайських кол-центрів з мільярдними оборотами. Понад 2 500 операторів працювали в "офісах", що знаходилися майже в кожному обласному центрі країни. Зокрема, і в Одесі. 

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