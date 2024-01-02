Обманул горожан на деньги — одессит продавал несуществующий мобильный телефон

Объявление о продаже телефона. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили местного жителя, который занимался мошенничеством в Интернете. Мужчина опубликовал объявления о продаже мобильных телефонов, которых на самом деле не было.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической схемы

Мужчина на одном из популярных маркет-плейсов опубликовал ряд объявлений о продаже мобильного телефона стоимостью 5,5 тысяч гривен, которого на самом деле не было. За неделю смартфоном заинтересовались 26 местных жителей.

При общении с потенциальными покупателями продавец отмечал, что отправит товар по почте после того, как получит предоплату в размере 400-500 гривен. Впрочем, как только деньги заказчиков поступали на банковский счет правонарушителя, он переставал выходить с ними на связь.

После неудачных попыток связаться с продавцом потерпевшие обратились в полицию.

Какое наказание грозит

Специалисты киберполиции нашли мошенника и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили иждивенца исправительной колонии, который занимался телефонным вымогательством денег. Мужчина обманул пожилую женщину на 74 тысячи гривен, представившись ее племянником.

Также мы писали, что Нацполиция ликвидировала масштабную сеть мошеннических колл-центров с миллиардными оборотами. Более 2500 операторов работали в "офисах", находившихся почти в каждом областном центре страны. В частности, и в Одессе.