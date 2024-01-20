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Не дождалась своего авто — одесситка стала жертвой интернет-мошенника

20 января 2024 13:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Не дождалась своего авто — одесситка стала жертвой интернет-мошенника
Перепродан автомобиль. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесситка, купившая автомобиль на зарубежном онлайн-аукционе, стала жертвой интернет-мошенника. Перевозчик машины перепродал ее другому жителю города.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Подробности схемы

Известно, что одесситка в сентябре 2021 года приобрела автомобиль Honda HR-V LX за почти 10 тысяч долларов США. О перевозке машины она договорилась с руководителем специализированной компании, предоставлявшей соответствующие услуги. Однако мужчина, растаможив ее транспортное средство, продал его другому жителю Одессы за 10 тысяч долларов, выдав за свой. В результате досудебного расследования оказалось, что злоумышленник также использовал чужие документы на автомобиле, чтобы провести мошенническую операцию.

Какое наказание

Правоохранители сообщили мошеннику о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Санкция ее предусматривает до трех лет лишения свободы за завладение чужим имуществом. Сейчас проданное транспортное средство изъято полицией как вещественное доказательство. Дело находится в стадии следствия, а избрание меры пресечения подозреваемому рассматривается.

Другие случаи мошенничества

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили несовершеннолетнюю девочку, подозреваемую в мошенничестве. Она продавала в Интернете несуществующую одежду.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили местную жительницу, которая занималась мошенническими схемами в Интернете. Женщина продавала в сети мотоцикл, которого на самом деле не было.

Добавим, в Одессе разоблачили местного жителя, занимавшегося мошенничеством в Интернете. Мужчина опубликовал объявления о продаже мобильных телефонов, которых на самом деле не было.

Одесса
авто
мошенничество
Одесская область
Одесская ОГА
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