"Продавала" одяг в Інтернеті — на Одещині затримали неповнолітню шахрайку

Випадок інтернет-шахрайства. Фото: УНІАН

В Одеській області правоохоронці викрили неповнолітню дівчинку, яку підозрюють у шахрайстві. Підліток продавала в Інтернеті неіснуючий одяг.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі шахрайської діяльності

17-річна мешканка Болградського району розмістила в Інтернеті повідомлення про продаж одягу, якого насправді не мала. Під час спілкування з потенційними покупцями домовлялася з ними про перерахування на картку коштів за товар у повному обсязі. А щойно ошукані люди надсилали їй гроші — переставала виходити на зв’язок. Таким чином дівчина ошукала шістьох людей та завдала їм збитків у понад шість тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підприємицю затримали та повідомили про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. Їй загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, одеські правоохоронці викрили підпільний кол-центр, який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.