Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Продавала" одяг в Інтернеті — на Одещині затримали неповнолітню шахрайку arrow

"Продавала" одяг в Інтернеті — на Одещині затримали неповнолітню шахрайку

19 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Продавала" одяг в Інтернеті — на Одещині затримали неповнолітню шахрайку
Випадок інтернет-шахрайства. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці викрили неповнолітню дівчинку, яку підозрюють у шахрайстві. Підліток продавала в Інтернеті неіснуючий одяг. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі шахрайської діяльності

17-річна мешканка Болградського району розмістила в Інтернеті повідомлення про продаж одягу, якого насправді не мала. Під час спілкування з потенційними покупцями домовлялася з ними про перерахування на картку коштів за товар у повному обсязі. А щойно ошукані люди надсилали їй гроші — переставала виходити на зв’язок. Таким чином дівчина ошукала шістьох людей та завдала їм збитків у понад шість тисяч гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підприємицю затримали та повідомили про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. Їй загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, одеські правоохоронці викрили підпільний кол-центр, який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста. 

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет. 

Одеса
підлітки
поліція
шахрайство
інтернет
Одеська область
Кримінал
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі