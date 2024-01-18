В Одесі припинили діяльність шахрайського "кол-центру"

Правоохоронці входять в офіс. Фото: Нацполіція

Одеські правоохоронці викрили підпільний "кол-центр", який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі підпільної діяльності

Злочинне угруповання облаштувало офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банківських установ. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них кошти.

Що вилучили під час обшуків

35 комп’ютерів та ноутбуків,

мобільні телефони,

інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Яке покарання загрожує

Наразі усім затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.

Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.