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В Одесі припинили діяльність шахрайського "кол-центру"

18 січня 2024 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі припинили діяльність шахрайського "кол-центру"
Правоохоронці входять в офіс. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські правоохоронці викрили підпільний "кол-центр", який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі підпільної діяльності

Злочинне угруповання облаштувало офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банківських установ. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них кошти.

Що вилучили під час обшуків

  • 35 комп’ютерів та ноутбуків,
  • мобільні телефони,
  • інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Яке покарання загрожує

Наразі усім затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет. 

Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.

Одеса
поліція
шахрайство
Одеська область
Кримінал
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