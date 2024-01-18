В Одесі припинили діяльність шахрайського "кол-центру"
Одеські правоохоронці викрили підпільний "кол-центр", який займався ошукуванням людей. Шахраї облаштували офіс у Приморському районі міста.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі підпільної діяльності
Злочинне угруповання облаштувало офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банківських установ. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них кошти.
Що вилучили під час обшуків
- 35 комп’ютерів та ноутбуків,
- мобільні телефони,
- інші речі, що становлять інтерес для слідства.
Яке покарання загрожує
Наразі усім затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.
Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.
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