В'язень одеського СІЗО продавав в Інтернеті неіснуючі ялинки

Шахрай ошукує людей. Фото: pixabay

В Одесі правоохоронці викрили утриманця виправної колонії, який перед Новим роком продавав фейкові ялинки. Чоловік розмістив оголошення на одному з маркетплейсів у мережі Інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Як "працював" шахрай

Засуджений за крадіжки чоловік напередодні новорічних свят створив на одному з популярних інтернет-ресурсів оголошення про продаж штучних ялинок за ціною від 500 до 700 гривень.

Пропозицією зацікавилися 28 людей, які повністю сплатили вартість замовлення. Після чого "продавець" блокував ошуканих клієнтів. Таким чином шахрай "заробив" понад 20 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Шахраю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує додатково 3 роки увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого мешканця. Простріляне тіло потерпілого знайшли сусіди біля підʼїзду.

Також ми писали, що в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив із зони бойових дій.