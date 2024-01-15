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Заключенный одесского СИЗО продавал в Интернете несуществующие елки

15 января 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Заключенный одесского СИЗО продавал в Интернете несуществующие елки
Мошенник обманывает людей. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили заключенного исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Как "работал" мошенник

Осужденный за кражи мужчина в канун новогодних праздников создал на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о продаже искусственных елок по цене от 500 до 700 гривен.

Предложением заинтересовались 28 человек, полностью оплативших стоимость заказа. После чего "продавец" блокировал обманутых клиентов. Таким образом, мошенник "заработал" более 20 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Мошеннику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит дополнительно 3 года заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя. Простреленное тело пострадавшего нашли соседи у подъезда.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.

Одесса
полиция
мошенничество
интернет
Одесская область
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