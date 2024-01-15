В Одесі судитимуть чоловіка, який вбив майстра ключів

Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві місцевого мешканця. Простріляне тіло потерпілого знайшли сусіди біля підʼїзду.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

У місті Балта зловмисник по домофону у підʼїзді викликав чоловіка, який займався виготовленням ключів, щоб зробити замовлення. Вже за декілька хвилин потерпілого знайшли з вогнепальними травмами, внаслідок яких настала смерть.

Правопорушника вдалося затримати на наступний день після вбивства за допомогою камер спостереження. Він встиг втекти до Одеси.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Також ми писали, що в Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.