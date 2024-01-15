В Одессе будут судить мужчину, убившего мастера ключей

Правоохранители работают с поличным. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя. Простреленное тело пострадавшего нашли соседи у подъезда.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В Балте злоумышленник по домофону в подъезде вызвал мужчину, который занимался изготовлением ключей, чтобы сделать заказ. Уже через несколько минут пострадавшего нашли с огнестрельными травмами, в результате которых наступила смерть.

Правонарушителя удалось задержать на следующий день после убийства с помощью камер слежения. Он успел сбежать в Одессу.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.