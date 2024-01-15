В Одессе будут судить мужчину, убившего мастера ключей
В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя. Простреленное тело пострадавшего нашли соседи у подъезда.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали инцидента
В Балте злоумышленник по домофону в подъезде вызвал мужчину, который занимался изготовлением ключей, чтобы сделать заказ. Уже через несколько минут пострадавшего нашли с огнестрельными травмами, в результате которых наступила смерть.
Правонарушителя удалось задержать на следующий день после убийства с помощью камер слежения. Он успел сбежать в Одессу.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.
Также мы писали, что в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.
Читайте Новини.LIVE!