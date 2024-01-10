Вбив матір, прикуту до ліжка — в Одесі винесли вирок зловмиснику

Зловмисник за ґратами. Фото: pixabay

В Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Мешканець Київського району Одеси напідпитку під час сімейної сварки декілька разів ударив кухлем по голові та обличчю прикуту до ліжка матір. Від отриманих травм потерпіла померла. Син помітив це аж наступного дня і повідомив сусідці, а та — у поліцію.

Який вирок виніс суд

Чоловіку винесли обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Він проведе за ґратами 7 років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали дівчинку, яку підозрюють у вбивстві подруги. Підліток декілька разів вдарила потерпілу ножем, після чого втекла з місця злочину.

Також ми писали, що правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.