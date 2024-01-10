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Убил мать, прикованную к кровати — в Одессе вынесли приговор злоумышленнику

10 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Убил мать, прикованную к кровати — в Одессе вынесли приговор злоумышленнику
Злоумышленник за решеткой. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Киевского района Одессы под хмельком во время семейной ссоры несколько раз ударил кружкой по голове и лицом прикованного к постели мать. От полученных травм потерпевшая скончалась. Сын заметил это на следующий день и сообщил соседке, а та — в полицию.

Какой приговор вынес суд

Мужчине вынесено обвинение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Он проведет за решеткой 7 лет.

Напомним, в Одесской области задержана девочка, подозреваемая в убийстве подруги. Подросток несколько раз ударила потерпевшую ножом, после чего скрылась с места преступления.

Также мы писали, что правоохранители объявили в розыск сына судьи Киевского окружного админсуда Евгения Аблова, подозреваемого в убийстве человека. Это произошло во время отдыха в коттеджном комплексе в Одесской области.

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