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Помстилася подрузі за крадіжки — на Одещині затримали підлітка-вбивцю

8 січня 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Помстилася подрузі за крадіжки — на Одещині затримали підлітка-вбивцю
Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали дівчинку, яку підозрюють у вбивстві подруги. Підліток декілька разів вдарила потерпілу ножем, після чого втекла з місця злочину. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі вбивства

14-річна мешканка Ізмаїльського району на березі Дунаю вбила ученицю паралельного класу. Вона була ображена на подругу нібито через те, що потерпіла постійно її обкрадала. З останнього начебто привласнила скарбничку з грошима. За це школярка вирішила помститися вбивством.

Тіло за декілька днів знайшов місцевий мешканець, який гуляв з собакою, та викликав поліцію. 

Яке покарання загрожує

Наразі підлітка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили місцеву мешканку, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму сусіду. Жінка під час спільного застілля згадала старі образи та вдарила потерпілого ножем у живіт. 

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