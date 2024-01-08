Помстилася подрузі за крадіжки — на Одещині затримали підлітка-вбивцю

Правоохоронці працюють на місці злочину. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали дівчинку, яку підозрюють у вбивстві подруги. Підліток декілька разів вдарила потерпілу ножем, після чого втекла з місця злочину.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі вбивства

14-річна мешканка Ізмаїльського району на березі Дунаю вбила ученицю паралельного класу. Вона була ображена на подругу нібито через те, що потерпіла постійно її обкрадала. З останнього начебто привласнила скарбничку з грошима. За це школярка вирішила помститися вбивством.

Тіло за декілька днів знайшов місцевий мешканець, який гуляв з собакою, та викликав поліцію.

Яке покарання загрожує

Наразі підлітка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили у розшук сина судді Київського окружного адмінсуду Євгена Аблова, якого підозрюють у вбивстві людини. Це сталося під час відпочинку у котеджному комплексі в Одеській області.

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили місцеву мешканку, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму сусіду. Жінка під час спільного застілля згадала старі образи та вдарила потерпілого ножем у живіт.