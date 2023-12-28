В Одесі затримали правопорушника, який побив чоловіка по голові

Чоловіка затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у спричинені тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік вдарив потерпілого по голові, після чого виникла черепно-мозкова травма.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

В одному з дворів у Пересипському районі у першій половині дня між незнайомими між собою громадянами виник словесний конфлікт. Суперечка переросла у бійку, в ході якої один чоловік завдав іншому декілька ударів палкою по голові. Після сутички зловмисник та потерпілий розійшлися, а вже вдома останньому стало зле. Це помітив його знайомий, з яким вони разом винаймають житло, і викликав "швидку".

Яке покарання загрожує

Правопорушника вдалося затримали на наступний день, наразі йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, поліція Одещини повідомила про підозру одному з фігурантів розбійного нападу на сім’ю. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення за побиття та грабіж.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту.