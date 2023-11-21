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Убив літню жінку після сумісного застілля — в Одесі затримали зловмисника

21 листопада 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Убив літню жінку після сумісного застілля — в Одесі затримали зловмисника
Правоохоронці затримали вбивцю. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який умисно вбив літню жінку. Відомо, що місцевий мешканець сильно побив потерпілу та залишив помирати у власному домі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

У будинку на Польському узвозі в Одесі чоловік вночі прийшов у гості до сусідки. Під час спільного застілля між ними спалахнула сварка, внаслідок якої містянин напідпитку почав штовхати стареньку, побив кулаками та пішов з квартири. 

Тіло небіжчиці, яке лежало на дивані накрите ковдрою, через кілька днів виявив її родич і повідомив у поліцію. Пізніше поліцейські розшукали та затримали злочинця. 

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що на вулиці Космонавтів у Хаджибейському районі Одеси два нетверезі чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного винаймача кімнати кухонним ножем у живіт. 

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