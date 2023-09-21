"Не сплатив оренду": в Одесі чоловік вдарив квартиранта ножем у живіт

Ніж в руках. Фото: google

На вулиці Космонавтів в Хаджибейському районі Одеси, два нетверезих чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного винаймача кімнати кухонним ножем в живіт.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Постраждалого швидко госпіталізували через проникаюче поранення черевної порожнини. Його дівчина викликала "швидку" та повідомила про подію поліції.

Правоохоронці вжили заходів і затримали нападника, вилучивши ніж, який буде направлений на експертизу. Під час слідства буде встановлено причину конфлікту. Постраждалий стверджує, що його орендодавець ображав його та родичів, тоді як нападник вказує на заборгованість квартиранта щодо оплати оренди.

Ніж в крові. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на орендодавця

За даним фактом правоохоронці повідомили 42-річному нападнику про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на п'ять до восьми років. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час слідства.

Нагадаємо, правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.

Також ми писали, що в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.