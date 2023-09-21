Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Не сплатив оренду": в Одесі чоловік вдарив квартиранта ножем у живіт arrow

"Не сплатив оренду": в Одесі чоловік вдарив квартиранта ножем у живіт

21 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не сплатив оренду": в Одесі чоловік вдарив квартиранта ножем у живіт
Ніж в руках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На вулиці Космонавтів в Хаджибейському районі Одеси, два нетверезих чоловіки серйозно посварилися. Сутичка завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Власник квартири вдарив свого 21-річного винаймача кімнати кухонним ножем в живіт. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Різанина в Одесі

Постраждалого швидко госпіталізували через проникаюче поранення черевної порожнини. Його дівчина викликала "швидку" та повідомила про подію поліції.

Правоохоронці вжили заходів і затримали нападника, вилучивши ніж, який буде направлений на експертизу. Під час слідства буде встановлено причину конфлікту. Постраждалий стверджує, що його орендодавець ображав його та родичів, тоді як нападник вказує на заборгованість квартиранта щодо оплати оренди.

Ніж в крові. Фото: ГУНП в Одеській області
Ніж в крові. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на орендодавця

За даним фактом правоохоронці повідомили 42-річному нападнику про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на п'ять до восьми років. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час слідства.

Нагадаємо, правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм. 

Також ми писали, що в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз