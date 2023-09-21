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"Не оплатил аренду": в Одессе мужчина ударил квартиранта ножом в живот

21 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не оплатил аренду": в Одессе мужчина ударил квартиранта ножом в живот
Нож в руках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На улице Космонавтов в Хаджибейском районе Одессы два нетрезвых мужчины серьезно поссорились. Схватка завершилась тяжкими телесными повреждениями. Владелец квартиры ударил своего 21-летнего арендатора комнаты кухонным ножом в живот.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Пострадавшего быстро госпитализировали из-за проникающего ранения брюшной полости. Его девушка вызвала скорую и сообщила о происшествии полиции.

Правоохранители приняли меры и задержали нападающего, изъяв нож, который будет направлен на экспертизу. В ходе следствия будет установлена причина конфликта. Пострадавший утверждает, что его арендодатель обижал его и родственников, в то время как нападающий указывает на задолженность квартиранта по оплате аренды.

Нож в крови. Фото: ГУНП в Одесской области
Нож в крови. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет арендодателя

По данному факту правоохранители сообщили 42-летнему нападающему о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на пять до восьми лет. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

Напомним, правоохранители Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.

Также мы писали, что в Одессе работница благотворительного фонда убила своего мужа. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.

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