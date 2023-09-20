Смертельні ревнощі: в Одесі розслідують подробиці вбивства (відео)

Затримання підозрюваного у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Виявилося, що зловмисник та його подруга приїхали до Одеси на відпочинок і оселилися у тимчасовому помешканні, наданому їм новими знайомими. Однак конфлікт між гостями і місцевими господарями спалахнув через ревнощі.

"Після конфлікту одесит пішов до себе, а його гість схопив ніж, попрямував за ним і вдарив у живіт. Потому зловмисник повернувся до своєї кімнати, а наступного дня виявив потерпілого без ознак життя, позбувся знаряддя злочину і втік разом з жінкою до Києва", — йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого було виявлене випадковим перехожим кілька днів потому, і той повідомив поліцію. За попередньою інформацією, чоловік помер від колото-різаних поранень черевної стінки та печінки.

Яке покарання передбачено за вбивство

Після збору достатньої кількості доказів, повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, що спричинило смерть потерпілого. За санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.