Смертельні ревнощі: в Одесі розслідують подробиці вбивства (відео)
Правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Подробиці смертельної сварки
Виявилося, що зловмисник та його подруга приїхали до Одеси на відпочинок і оселилися у тимчасовому помешканні, наданому їм новими знайомими. Однак конфлікт між гостями і місцевими господарями спалахнув через ревнощі.
"Після конфлікту одесит пішов до себе, а його гість схопив ніж, попрямував за ним і вдарив у живіт. Потому зловмисник повернувся до своєї кімнати, а наступного дня виявив потерпілого без ознак життя, позбувся знаряддя злочину і втік разом з жінкою до Києва", — йдеться в повідомленні.
Тіло загиблого було виявлене випадковим перехожим кілька днів потому, і той повідомив поліцію. За попередньою інформацією, чоловік помер від колото-різаних поранень черевної стінки та печінки.
Яке покарання передбачено за вбивство
Після збору достатньої кількості доказів, повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, що спричинило смерть потерпілого. За санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Одесі працівниця благодійного фонду вбила свого чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що вона протягом довгого часу потерпала від домашнього насилля.