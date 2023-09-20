Смертельная ревность: в Одессе расследуют подробности убийства (видео)

Задержание подозреваемого в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности смертельной ссоры

Оказалось, что злоумышленник и его подруга приехали в Одессу на отдых и поселились во временном доме, предоставленном им новыми знакомыми. Однако конфликт между гостями и местными хозяевами вспыхнул из-за ревности.

"После конфликта одессит пошел к себе, а его гость схватил нож, направился за ним и ударил в живот. Потом злоумышленник вернулся в свою комнату, а на следующий день обнаружил потерпевшего без признаков жизни, лишился орудия преступления и скрылся вместе с женщиной в Киев", — говорится в сообщении.

Тело погибшего было обнаружено случайным прохожим через несколько дней, и тот сообщил полицию. По предварительной информации, мужчина умер от колото-резанных ранений брюшной стенки и печени.

Какое наказание предусмотрено за убийство

После сбора достаточного количества доказательств, сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве, повлекшем смерть потерпевшего. По санкции ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователей подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе работница благотворительного фонда убила своего супруга. Правоохранители сообщают, что она долгое время страдала от домашнего насилия.