Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Смертельна сварка: на Одещині затримали підозрюваного у вбивстві arrow

Смертельна сварка: на Одещині затримали підозрюваного у вбивстві

4 серпня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельна сварка: на Одещині затримали підозрюваного у вбивстві
Тіло жінки сховали в колодязі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Подробиці вбивства на Одещині

Під час розслідування поліцейські з'ясували, що 12 липня між співмешканцями сталася серйозна сварка. Чоловік був напідпитку та у гніві він звинуватив жінку у зраді та жорстоко побив її до того ступеня, що та втратила свідомість. Після цього він спокійно пішов спати.

Наступного ранку виявив жінку без ознак життя. Зловмисник вирішив приховати свій злочин. Він виніс тіло на задній двір свого будинку та сховав у колодязі. При цьому він спробував обманом сповістити знайомих та сусідів, що його цивільна дружина після сварки покинула дім.

Жінку почали шукати після того, як її син звернувся до поліції та повідомив, що мати вже майже три тижні не виходить на зв’язок.

Яке покарання чекає на чоловіка

Підозрюваному, який вже перенбуває під вартою, загрожує до 15 років позбавлення волі за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Правоохоронці продовжують розслідування.

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що поліцейські затримали підозрюваного у жахливому вбивстві. Згідно з отриманою інформацією, жертвою стала 60-річна місцева жінка, яку власний син жорстоко позбавив життя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз