Смертельна сварка: на Одещині затримали підозрюваного у вбивстві

Тіло жінки сховали в колодязі. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеському районі поліція затримала 39-річного жителя за підозрою у вбивстві його співмешканки. Зловмисник побив жінку до смерті та приховав її тіло у колодязі на задньому дворі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час розслідування поліцейські з'ясували, що 12 липня між співмешканцями сталася серйозна сварка. Чоловік був напідпитку та у гніві він звинуватив жінку у зраді та жорстоко побив її до того ступеня, що та втратила свідомість. Після цього він спокійно пішов спати.

Наступного ранку виявив жінку без ознак життя. Зловмисник вирішив приховати свій злочин. Він виніс тіло на задній двір свого будинку та сховав у колодязі. При цьому він спробував обманом сповістити знайомих та сусідів, що його цивільна дружина після сварки покинула дім.

Жінку почали шукати після того, як її син звернувся до поліції та повідомив, що мати вже майже три тижні не виходить на зв’язок.

Яке покарання чекає на чоловіка

Підозрюваному, який вже перенбуває під вартою, загрожує до 15 років позбавлення волі за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Правоохоронці продовжують розслідування.

Вбивства на Одещині

Нагадаємо, поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що поліцейські затримали підозрюваного у жахливому вбивстві. Згідно з отриманою інформацією, жертвою стала 60-річна місцева жінка, яку власний син жорстоко позбавив життя.