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На Одещині чоловік вбив свою дружину та сховав тіло в сараї

16 червня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині чоловік вбив свою дружину та сховав тіло в сараї
Правоохоронці на місці злочину. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські провели успішне розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Місцевий депутат звернувся до поліції з повідомленням про зникнення 42-річної жінки, яку сусіди не бачили протягом майже місяця. Під час огляду будинку правоохоронці виявили підозрілі сліди, що вказували на можливе вбивство. За декілька годин інтенсивного розслідування було встановлено, що чоловік жертви стоїть за цим злочином.

Розслідування вбивства жінки. Фото: ГУНП в Одеській області. 
Розслідування вбивства жінки. Фото: ГУНП в Одеській області. 

Після того, як злочинець зрозумів, що його виявили, він зізнався у своїй провині. За його словами, у травні між ним і дружиною виникла суперечка, спровокована ревнощами. Внаслідок цього чоловік жорстоко побив жінку кулаками, і коли вона втратила свідомість, він залишив її на ліжку та пішов з дому. Повернувшись, він знайшов свою дружину мертвою. Щоб приховати злочин, він обмотав її тіло ковдрою і поховав у сараї на своїй земельній ділянці. Сусідам він розповів, що вона виїхала до своєї сестри за кордон.

Зібрані докази та тіло жертви були передані на експертизу, щоб встановити точну причину смерті. Попередньою причиною смерті жінки став перелом кісток грудної клітки.

Яке покарання чекає на чоловіка

Злочинець був затриманий поліцією згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За зібраними доказами йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного у жахливому вбивстві. Згідно з отриманою інформацією, жертвою стала 60-річна місцева жінка, яку власний син жорстоко позбавив життя.

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