Вбив та розчленував матір: в Одесі розслідують обставини вбивства

Правоохоронці на місці злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські затримали підозрюваного у жахливому вбивстві. Згідно з отриманою інформацією, жертвою стала 60-річна місцева жінка, яку власний син жорстоко позбавив життя.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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До поліції надійшло повідомлення про виявлення голови жінки в одному зі сміттєвих контейнерів на вулиці. Під час розслідування цього злочину, поліцейські знайшли решту розчленованого тіла жінки, яке було розкидане по інших сміттєвих контейнерах у місті. Швидко та ефективно, правоохоронці затримали основного підозрюваного, встановили деталі злочину та його мотиви.

З'ясувалося, що під час сварки 39-річний зловмисник наніс матері сокирою багато ударів по голові, після чого задушив її, коли та впала на підлогу. Після переконання у смерті жінки, підозрюваний розчленував тіло та розфасував його по пакетах, після чого покинув місце злочину. Наступного дня він повернувся, забрав залишки тіла та розкинув їх по смітниках на сусідній вулиці.

Яке покарання чекає за вбивство

За наявними доказами, які були зібрані поліцейськими, слідчі повідомили підозрюваному про його умисне вбивство згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, очікуючи рішення про запобіжний захід. За цей злочин йому може бути призначено до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують з'ясовувати всі обставини та мотиви цього злочину. Також заплановано проведення ряду експертиз, включаючи медичну та психіатричну, які нададуть детальні відповіді щодо причин смерті жінки та психічного стану підозрюваного.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталася стрілянина, в результаті якої дві людини загинули. Наразі поліція працює на місці події. Кореспонденти Новини.LIVE на місці подій.