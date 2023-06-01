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Убил и расчленил мать: в Одессе расследуют обстоятельства убийства

1 июня 2023 17:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Убил и расчленил мать: в Одессе расследуют обстоятельства убийства
Правоохранители с поличным. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские задержали подозреваемого в ужасном убийстве. Согласно полученной информации, жертвой стала 60-летняя местная женщина, которую собственный сын жестоко лишил жизни.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В полицию поступило сообщение об обнаружении головы женщины в одном из мусорных контейнеров на улице. Во время расследования этого преступления полицейские обнаружили остальное расчлененное тело женщины, которое было разбросано по другим мусорным контейнерам в городе. Быстро и эффективно правоохранители задержали основного подозреваемого, установили детали преступления и его мотивы.

Выяснилось, что во время ссоры 39-летний злоумышленник нанес матери топором много ударов по голове, после чего задушил ее, когда та упала на пол. После убеждения в смерти женщины подозреваемый расчленил тело и расфасовал его по пакетам, после чего покинул место преступления. На следующий день он вернулся, забрал остатки тела и раскинул их по помойкам на соседней улице.

Какое наказание ждет убийство

По имеющимся доказательствам, собранным полицейскими, следователи сообщили подозреваемому о его умышленном убийстве согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, ожидая решения о мере пресечения. За это преступление ему может быть назначено до пятнадцати лет лишения свободы.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы этого преступления. Также запланировано проведение ряда экспертиз, включая медицинскую и психиатрическую, которые представят детальные ответы о причинах смерти женщины и психического состояния подозреваемого.

Напомним, сегодня в Одессе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли. Полиция работает на месте происшествия. Корреспонденты Новини.LIVE на месте событий.

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