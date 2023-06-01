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Сховав тіло в колодязь: на Одещині викрито підозрюваного у вбивстві

1 червня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сховав тіло в колодязь: на Одещині викрито підозрюваного у вбивстві
Правоохоронці знайшли тіло вбитого. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські Одещини лише за кілька годин після звернення знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 30-річний зловмисник, який наніс численні поранення своєму односельцю та сховав його тіло у колодязь. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Все почалося з заяви жительки одного з сіл Новоселівського округу, яка звернулася до поліції з просьбою допомогти знайти її зниклого 39-річного сина. Завдяки розслідуванню правоохоронців було встановлено, що останній раз чоловіка бачили разом з його колишнім засудженим товаришем. 

Поліцейські перевірили місце проживання підозрюваного та при огляді виявили тіло зниклого, яке було заховане у засохлий колодязь, прикритий шифером та сміттям.

Розслідування встановило, що жертва відвідала свого колишнього товариша, але між ними виникла сварка, під час якої підозрюваний ударив гостя ножем, завдавши йому численні поранення. Потім він ще раз вдарив його в обличчя сокирою. Від отриманих травм чоловік помер. 

Після злочину зловмисник приховав сліди та втік до міста Ізмаїл, де тимчасово перебував без певного місця проживання. Але поліцейські знайшли його та затримали згідно з встановленими процедурами.

Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному злочині. Чоловіку вручили підозру згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за вбивство. За скоєне вбивство зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Підозрюваний у вбивстві на допиті. Фото: ГУНП в Одеській області
Підозрюваний у вбивстві на допиті. Фото: ГУНП в Одеській області

В межах розслідування будуть проведені додаткові експертизи, що допоможуть встановити причину смерті та оцінити психічний стан підозрюваного. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

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