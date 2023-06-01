Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Спрятал тело в колодец: в Одесской области разоблачен подозреваемый в убийстве arrow

Спрятал тело в колодец: в Одесской области разоблачен подозреваемый в убийстве

1 июня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Спрятал тело в колодец: в Одесской области разоблачен подозреваемый в убийстве
Правоохранители обнаружили тело убитого. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские Одесчины всего через несколько часов после обращения нашли и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний злоумышленник, нанесший многочисленные ранения своему односельчанину и спрятавший его тело в колодец.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Все началось с заявления жительницы одного из сел Новоселовского округа, которое обратилось в полицию с просьбой помочь найти ее пропавшего 39-летнего сына. Благодаря расследованию правоохранителей было установлено, что последний раз мужчину видели вместе с его бывшим осужденным товарищем.

Полицейские проверили место жительства подозреваемого и при осмотре обнаружили тело пропавшего, спрятанного в засохший колодец, прикрытый шифером и мусором.

Расследование установило, что жертва посетила своего бывшего товарища, но между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил гостя ножом, нанеся ему многочисленные ранения. Затем он еще раз ударил его в лицо топором. От полученных травм мужчина скончался.

После преступления злоумышленник скрыл следы и скрылся в городе Измаил, где временно находился без определенного места жительства. Но полицейские нашли его и задержали согласно установленным процедурам.

Во время допроса подозреваемый признался в совершенном преступлении. Мужчине вручили подозрение согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за убийство. За совершенное убийство злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемый в убийстве на допросе. Фото: ГУНП в Одесской области
Подозреваемый в убийстве на допросе. Фото: ГУНП в Одесской области

В рамках расследования будут проведены дополнительные экспертизы, которые помогут установить причину смерти и оценить психическое состояние подозреваемого. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области у озера Китай произошло убийство. На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас