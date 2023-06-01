Спрятал тело в колодец: в Одесской области разоблачен подозреваемый в убийстве

Правоохранители обнаружили тело убитого. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские Одесчины всего через несколько часов после обращения нашли и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 30-летний злоумышленник, нанесший многочисленные ранения своему односельчанину и спрятавший его тело в колодец.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Все началось с заявления жительницы одного из сел Новоселовского округа, которое обратилось в полицию с просьбой помочь найти ее пропавшего 39-летнего сына. Благодаря расследованию правоохранителей было установлено, что последний раз мужчину видели вместе с его бывшим осужденным товарищем.

Полицейские проверили место жительства подозреваемого и при осмотре обнаружили тело пропавшего, спрятанного в засохший колодец, прикрытый шифером и мусором.

Расследование установило, что жертва посетила своего бывшего товарища, но между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый ударил гостя ножом, нанеся ему многочисленные ранения. Затем он еще раз ударил его в лицо топором. От полученных травм мужчина скончался.

После преступления злоумышленник скрыл следы и скрылся в городе Измаил, где временно находился без определенного места жительства. Но полицейские нашли его и задержали согласно установленным процедурам.

Во время допроса подозреваемый признался в совершенном преступлении. Мужчине вручили подозрение согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за убийство. За совершенное убийство злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемый в убийстве на допросе. Фото: ГУНП в Одесской области

В рамках расследования будут проведены дополнительные экспертизы, которые помогут установить причину смерти и оценить психическое состояние подозреваемого. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одесской области у озера Китай произошло убийство. На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.