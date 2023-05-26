На Одещині сталася смертельна сутичка біля ставка

Ставок на Одещині. Фото: google

Троє людей отримали травми, а одна особа загинула у результаті конфлікту, що виник біля ставка. Правоохоронці Подільського району Одещини розпочали розслідування, щоб з'ясувати всі обставини цієї події.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Інцидент трапився декілька днів тому вночі на березі ставка в Любашівській ОТГ. Виникла словесна суперечка між двома чоловіками, які, як стверджували, прибули на риболовлю, та охоронцями водойми з іншої сторони. Конфлікт переріс у фізичну сутичку.

Після затишшя учасники конфлікту самі звернулися до поліції і викликали швидку допомогу. Медична бригада доставила всіх чотирьох чоловіків до лікарні. Лікарі встановили, що всі постраждалі мають різні ступені тілесних ушкоджень, і троє з них були госпіталізовані, а одному надали амбулаторне лікування. Протягом кількох днів один із госпіталізованих, 64-річний чоловік, помер у лікарні.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що 34-річний учасник конфлікту завдав смертельні травми загиблому. За наявності достатніх доказів, слідчі поліції, повідомили підозрюваному про його участь в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті потерпілого. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, і за нього передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років.

Наразі підозрюваному накладено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Рішення про притягнення до відповідальності інших учасників буде прийняте після отримання судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник вбив жінку, бо та не позичила йому грошей.

Крім того, поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.