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На Одещині затримали двох вбивць

22 травня 2023 18:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Позбавили життя та закопали: на Одещині затримали двох вбивць
Місце злочину. Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Поліцейські викрили двох жителів Одещини у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві знайомого. Чоловіка побили й закували у кайданки, а коли він помер — закопали.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області

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Пошук зниклого

До поліції звернулася мешканка селища Захарівка Роздільнянського району із проханням розшукати її 54-річного батька. Чоловік поїхав на підробіток у село Сухий Лиман Одеського району і добу не виходив на зв’язок із ріднею.

Під час слідства з’ясувалося, що зниклий оселився у селі разом із двома знайомими віком 23 та 57 років. 

Що стало причиною вбивства

Слідчі з’ясували, що напередодні ввечері троє приятелів вживали спиртні напої. Під час застілля між ними виникла сварка. Чоловіка били кулаками та стільцем, доки він не втратив свідомість. Після закували потерпілого у кайданки.

Наступного дня вони спустили побитого у підвал, де молодий чоловік ще раз вдарив його, а  літній прикував до сходів. Провівши майже добу без належної медичної допомоги, потерпілий помер. 

Приховування злочину

Наступного дня, протверезівши, зловмисники почали позбавлятися слідів злочину: одяг та стілець спалили, сліди крові вимили, а тіло закопали у палісаднику. Однак всі ці перестороги не допомогли їм: під тиском доказів, які зібрали правоохоронці, правопорушники зізналися у скоєному та вказали на місце поховання приятеля.

Покарання за скоєне

Фігурантам повідомили про підозру: молодшому за віком у вбивстві, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а старшому — у незаконному позбавленні волі, яке спричинило тяжкі наслідки, передбаченому частиною 3 статті 146 того ж кодексу. 

За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років, а літньому чоловіку — від п'яти до десяти років ув'язнення.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який виманив у пенсіонерки 47 тисяч гривень. Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві.

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