Лишили жизни и закопали: в Одесской области задержали двух убийц

Место преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские разоблачили двух жителей Одесчины в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве знакомого. Мужчину избили и заковали в наручники, а когда он умер, закопали.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Поиск пропавшего

В полицию обратилась жительница поселка Захаровка Раздельнянского района с просьбой разыскать ее 54-летнего отца. Мужчина уехал на подработку в село Сухой Лиман Одесского района и сутки не выходил на связь с родней.

В ходе следствия выяснилось, что пропавший поселился в селе вместе с двумя знакомыми в возрасте 23 и 57 лет.

Что стало причиной убийства

Следователи выяснили, что накануне вечером три приятеля употребляли спиртные напитки. Во время застолья между ними возникла ссора. Мужчину били кулаками и стулом, пока он не потерял сознание. После заковали потерпевшего в наручники.

На следующий день они спустили избитого в подвал, где молодой человек еще раз ударил его, а пожилой приковал к лестнице. Проведя почти сутки без должной медицинской помощи, потерпевший скончался.

Скрытие преступления

На следующий день, протрезвев, злоумышленники начали избавляться от следов преступления: одежду и стул сожгли, следы крови вымыли, а тело закопали в палисаднике. Однако все эти предостережения не помогли им: под давлением доказательств, собранных правоохранителями, правонарушители признались в содеянном и указали на место захоронения приятеля.

Наказание за совершенное

Фигурантам сообщили о подозрении: младшему по возрасту в убийстве, то есть в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а старшему — в незаконном лишении свободы, повлекшем тяжкие последствия, предусмотренном частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса.

За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а пожилому мужчине — от пяти до десяти лет заключения.

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который выманил у пенсионерки 47 тысяч гривен. Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве.