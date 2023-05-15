Привласнювали квартири: в Одесі затримали аферистів

Затримання організаторів афери з нерухомістю. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі зловмисники реєстрували заздалегідь підроблені судові рішення, на підставі яких переоформлювали нерухомість на підставних осіб. За такою схемою фігуранти заволоділи 7 квартирами громадян вартістю 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За даними правоохоронців, організатором виявився 42-річний одесит, який підшукував об’єкти нерухомості одиноких померлих громадян та нежилі приміщення, які перебувають у власності держави. На таке майно виготовлялись підроблені рішення суду, якими визнавалося право власності за підконтрольними особами. Надалі підставні особи продавали нерухомість та отримували винагороду за участь в афері.

За такою схемою фігуранти заволоділи 7 квартирами громадян вартістю 13 мільйонів гривень.

Затримання зловмисників

Правоохоронці затримали організатора та чотирьох учасників групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили фігурантам підозри. Залежно від ролі дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Шахрайство карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За результатами обшуків вилучено ключі від квартир, документи, договори, витяги з реєстрів, печатку суду, паспорти, мобільні телефони, "чорнові" записи тощо.

Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола потерпілих та інших осіб, які могли бути задіяні у шахрайській схемі.

Нагадаємо, одеські патрульні затримали чоловіка, який мав при собі заборонені речовини. Поліцейські вилучили 35 згортків з наркотиками.