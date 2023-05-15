Горіхи з сюрпризом: патрульні Одеси затримали наркокур’єра

Вилучені наркотичні речовини. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Патрульні затримали чоловіка, який мав при собі заборонені речовини. Поліцейські вилучили 35 згортків з наркотиками.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Поряд з чоловіком інспектори виявили поліетиленовий пакет з горіхами та замотану в харчову плівку кору й гілки дерев. Такі знахідки здались патрульним підозрілими. Детально оглянувши пакунки, в середині горіхів та гілок виявили згортки з кристалічною речовиною, а також один згорток виявили схованим у продуктах.

Загалом поліціянти виявили та вилучили 35 згортків з речовиною, ймовірно, наркотичного походження.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення необхідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, поліцейські Одещини здійснили успішну операцію та розкрили угруповання, яке займалося незаконним збутом метадону. За даними слідства, 44-річна жінка, яка перебувала за кордоном, була організаторкою цієї злочинної діяльності.