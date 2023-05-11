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Керувала "бізнесом" з Туреччини: в Одесі розкрито угруповання збувачів метадону

11 травня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Керувала "бізнесом" з Туреччини: в Одесі розкрито угруповання збувачів метадону
Правоохоронці затримали учасницю злочинного угрупування. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські Одещини здійснили успішну операцію та розкрили угруповання, яке займалося незаконним збутом метадону. За даними слідства, 44-річна жінка, яка перебувала за кордоном, була організаторкою цієї злочинної діяльності.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Постачання метадону організували з Київської області до Одеси, а місцеві жителі отримували інструкції та контактну інформацію через телефон. Згодом дві жінки та два чоловіки займалися розповсюдженням наркотиків шляхом використання "закладок". Один з чоловіків відповідав за поставки великих партій метадону та забезпечував фасування, створюючи "закладки" вагою від 30 до 50 грамів.

Ціна грама метадону становила 1200 гривень, що дозволяло організаторці отримувати значні суми грошей. За тиждень її прибуток міг сягати двох мільйонів гривень.

Затримання розповсюджувача метадону. Фото: ГУНП в Одеській області
Затримання розповсюджувача метадону. Фото: ГУНП в Одеській області

Після прибуття на територію України, організаторка незаконної діяльності була негайно затримана правоохоронцями. Разом з нею були також затримані чотири спільники. Під час обшуків, які провели поліцейські, виявили понад 120 грамів метадону та канабісу, а також мобільні телефони, ноутбуки й два автомобілі.

Яке покарання чекає на наркоторговців

Зараз організаторка та інші учасники злочинного угруповання затриманні відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм також повідомлено про підозру за частиною 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яке стосуються незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Питання про повідомлення підозри співорганізатору наразі перебуває на розгляді.

Нагадаємо, гвардійці 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України зупинили автомобіль марки Hyundai на блокпосту Одещини. При огляді транспортного засобу було виявлено згортки з невідомою речовиною схожою на наркотики.

 

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