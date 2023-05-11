Руководила "бизнесом" из Турции: в Одессе раскрыта группировка сбытчиков метадона

Правоохранители задержали участницу преступной группировки. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, занимавшуюся незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Снабжение метадона организовали из Киевской области в Одессу, а местные жители получали инструкции и контактную информацию по телефону. Впоследствии две женщины и два мужчины занимались распространением наркотиков путем использования "закладок". Один из мужчин отвечал за поставки крупных партий метадона и обеспечивал фасовку, создавая "закладки" весом от 30 до 50 граммов.

Цена грамма метадона составила 1200 гривен, что позволяло организатору получать значительные суммы денег. За неделю ее прибыль могла достигать двух миллионов гривен.

Задержание распространителя метадона. Фото: ГУНП в Одесской области

По прибытии на территорию Украины организатор незаконной деятельности была немедленно задержана правоохранителями. Вместе с ней были также задержаны четыре сообщника. Во время обысков, проведенных полицейскими, обнаружили более 120 граммов метадона и каннабиса, а также мобильные телефоны, ноутбуки и два автомобиля.

Какое наказание ждет наркоторговцев

Сейчас организатор и другие участники преступной группировки задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они также уведомлены о подозрении по части 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, касающиеся незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вопрос о сообщении подозрения соорганизатору находится на рассмотрении.

Напомним, гвардейцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины остановили автомобиль марки Hyundai на блокпосте Одесчины. При осмотре транспортного средства были обнаружены свертки с неизвестным веществом, похожим на наркотики.