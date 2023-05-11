Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Руководила "бизнесом" из Турции: в Одессе раскрыта группировка сбытчиков метадона arrow

Руководила "бизнесом" из Турции: в Одессе раскрыта группировка сбытчиков метадона

11 мая 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Руководила "бизнесом" из Турции: в Одессе раскрыта группировка сбытчиков метадона
Правоохранители задержали участницу преступной группировки. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, занимавшуюся незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Снабжение метадона организовали из Киевской области в Одессу, а местные жители получали инструкции и контактную информацию по телефону. Впоследствии две женщины и два мужчины занимались распространением наркотиков путем использования "закладок". Один из мужчин отвечал за поставки крупных партий метадона и обеспечивал фасовку, создавая "закладки" весом от 30 до 50 граммов.

Цена грамма метадона составила 1200 гривен, что позволяло организатору получать значительные суммы денег. За неделю ее прибыль могла достигать двух миллионов гривен.

Задержание распространителя метадона. Фото: ГУНП в Одесской области
Задержание распространителя метадона. Фото: ГУНП в Одесской области

По прибытии на территорию Украины организатор незаконной деятельности была немедленно задержана правоохранителями. Вместе с ней были также задержаны четыре сообщника. Во время обысков, проведенных полицейскими, обнаружили более 120 граммов метадона и каннабиса, а также мобильные телефоны, ноутбуки и два автомобиля.

Какое наказание ждет наркоторговцев

Сейчас организатор и другие участники преступной группировки задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они также уведомлены о подозрении по части 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, касающиеся незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вопрос о сообщении подозрения соорганизатору находится на рассмотрении.

Напомним, гвардейцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины остановили автомобиль марки Hyundai на блокпосте Одесчины. При осмотре транспортного средства были обнаружены свертки с неизвестным веществом, похожим на наркотики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Военный и основатель UAnimals написал слова для песни молодого исполнителя

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас