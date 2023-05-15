Орехи с сюрпризом: патрульные Одессы задержали наркокурьера
Патрульные задержали мужчину, который имел при себе запрещенные вещества. Полицейские изъяли 35 свертков с наркотиками.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
В Киевском районе Одессы в поле зрения правоохранителей попал мужчина, который заметно нервничал. По просьбе показать, что у него при себе — задержанный отказался.
Рядом с мужчиной инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет с орехами и замотанную в пищевую пленку кору и ветки деревьев. Такие находки показались патрульными подозрительными. Подробно осмотрев пакеты, внутри орехов и веток обнаружили свертки с кристаллическим веществом, а также один сверток обнаружили спрятанным в продуктах.
В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли 35 свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.
Для выяснения всех событий происшествия и проведения нужных следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, которая занималась незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.