Орехи с сюрпризом: патрульные Одессы задержали наркокурьера

Наркотические вещества. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Патрульные задержали мужчину, который имел при себе запрещенные вещества. Полицейские изъяли 35 свертков с наркотиками.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Рядом с мужчиной инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет с орехами и замотанную в пищевую пленку кору и ветки деревьев. Такие находки показались патрульными подозрительными. Подробно осмотрев пакеты, внутри орехов и веток обнаружили свертки с кристаллическим веществом, а также один сверток обнаружили спрятанным в продуктах.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли 35 свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Для выяснения всех событий происшествия и проведения нужных следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, которая занималась незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.