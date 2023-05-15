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Орехи с сюрпризом: патрульные Одессы задержали наркокурьера

15 мая 2023 13:35
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Орехи с сюрпризом: патрульные Одессы задержали наркокурьера
Наркотические вещества. Фото: Патрульная полиция Одесской области
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Патрульные задержали мужчину, который имел при себе запрещенные вещества. Полицейские изъяли 35 свертков с наркотиками.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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В Киевском районе Одессы в поле зрения правоохранителей попал мужчина, который заметно нервничал. По просьбе показать, что у него при себе — задержанный отказался.

Рядом с мужчиной инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакет с орехами и замотанную в пищевую пленку кору и ветки деревьев. Такие находки показались патрульными подозрительными. Подробно осмотрев пакеты, внутри орехов и веток обнаружили свертки с кристаллическим веществом, а также один сверток обнаружили спрятанным в продуктах.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли 35 свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Для выяснения всех событий происшествия и проведения нужных следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, полицейские Одесчины провели успешную операцию и раскрыли группировку, которая занималась незаконным сбытом метадона. По данным следствия, находившаяся за рубежом 44-летняя женщина была организатором этой преступной деятельности.

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