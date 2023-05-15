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Присваивали квартиры: в Одессе задержали аферистов

15 мая 2023 19:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Присваивали квартиры: в Одессе задержали аферистов
Задержание организаторов аферы с недвижимостью. Фото: ГУНП в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе злоумышленники регистрировали предварительно поддельные судебные решения, на основании которых переоформляли недвижимость на подставных лиц. По такой схеме фигуранты завладели 7 квартирами граждан стоимостью 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По данным правоохранителей, организатором оказался 42-летний одессит, подыскивавший объекты недвижимости одиноких умерших граждан и нежилые помещения, которые находились в собственности государства. На такое имущество производились поддельные решения суда, которыми признавалось право собственности за подконтрольными лицами. В дальнейшем подставные лица продавали недвижимость и получали вознаграждение за участие в афере.

По такой схеме фигуранты завладели 7 квартирами граждан стоимостью 13 миллионов гривен.

Задержание злоумышленников

Правоохранители задержали организатора и четырех участников группы в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили фигурантам подозрения. В зависимости от роли действия лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

По результатам обысков изъяты ключи от квартир, документы, договоры, выписки из реестров, печать суда, паспорта, мобильные телефоны, "черновые" записи и т.д.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению полного круга потерпевших и других лиц, которые могли быть задействованы в мошеннической схеме.

Напомним, одесские патрульные задержали мужчину, который имел при себе запрещенные вещества. Полицейские изъяли 35 свертков с наркотиками.

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