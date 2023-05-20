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Вбивство на Одещині: правоохоронці затримали підозрюваного

20 травня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вбивство на Одещині: правоохоронці затримали підозрюваного
Розслідування вбивства на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник вбив жінку, бо та не позичила йому грошей.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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З'ясувалося, що загибла довгий час проживала у будинку своїх знайомих в одному з сіл Одеського району. До неї завітав знайомий молодий чоловік із проханням позичити гроші. Проте, коли жінка відмовила, це спричинило гнів у гостя. Між ними почалася сварка, під час якої злочинець почав душити жінку, а коли вона була на межі свідомості, наніс їй безліч ударів по голові побутовими предметами та здійснив понад десять ножових поранень.

Після того, як злочинець зрозумів, що вбив жінку, він приховав її тіло під ковдрою, втік з місця злочину і позбувся своєї забрудненої кров'ю одежі та ножа. Тіло вбитої виявив за три дні потому родич власників оселі та негайно викликав поліцію.

За лічені години правоохоронці знайшли злочинця. Згідно з його власним поясненням, потерпіла була для нього прийомною матір'ю, але під час сварки він перебрався через міру. Під час перевірки особи поліцейські знайшли у його кишені пакунок з кристалічною речовиною, схожою на наркотичний засіб "сіль", а в його оселі виявили докази, що пов'язують його з вбивством жінки. Також виявилось, що проти нього вже розглядається справа про крадіжку в Суворовському районному суді міста Одеси, але сам злочинець не з'являвся на судові засідання, через що його оголосили у розшук.

Яке покарання чекає на чоловіка

На підставі наявних достатніх доказів, слідчі повідомили злочинцеві про підозру у вчиненні умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (вбивство), що передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців, суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з санкцією згаданої статті, злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Розслідування вбивства на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
Підозрюваний у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.

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