Гостинність призвела до смерті: в Одесі розслідують жорстоке вбивство

Правоохоронці затримують підозрюваного у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області

Жителя Одеського району затримали за жорстоке вбивство чоловіка. У результаті нападу потерпілий отримав дев'ять ножових поранень. Правоохоронці виявили зловмисника завдяки анонімному дзвінку, в якому він признався в скоєному злочині, але відразу відключився.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Під час слідчих заходів було встановлено, що злочин скоєний 28-річним раніше судимим мешканцем одного з селищ Фонтанської сільської громади в Одеському районі. За попередніми даними, підозрюваний зустрів на вулиці незнайомця і запитав про місце для притулку під час комендантської години. Господар ввічливо запросив його до свого помешкання, але після спільного вживання алкоголю вони почали сваритися.

Речовий доказ злочину. Фото: ГУНП в Одеській області.

У результаті конфлікту під час алкогольного сп'яніння гість схопив кухонний ніж і безжалісно завдавав кілька ударів ножем господарю, що призвело до його смерті. Злочинець провів ніч у квартирі жертви й наступного ранку викрав його велосипед й втік.

Він спробував знищити докази. Підозрюваний спалив свій одяг і взуття, однак пізніше він усвідомив вагу своїх дій і зателефонував до поліції, щоб здатися. У квартирі жертви і затриманого правоохоронці виявили матеріальні докази, які будуть направлені на експертизу.

Яке покарання чекає за вбивство

Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За умисне заподіяння смерті людині правопорушнику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка у Білгород-Дністровському районі за підозрою в умисному вбивстві його співмешканки. Під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 44-річний чоловік ударив ножем жінку у груди.