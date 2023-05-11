Гостеприимство привело к смерти: в Одессе расследуют жестокое убийство

Правоохранители задерживают подозреваемого в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области

Жителя Одесского района задержали за жестокое убийство мужчины. В результате нападения потерпевший получил девять ножевых ранений. Правоохранители обнаружили злоумышленника благодаря анонимному звонку, в котором он признался в совершенном преступлении, но сразу отключился.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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В ходе следственных мероприятий было установлено, что преступление совершено 28-летним ранее судимым жителем одного из поселков Фонтанской сельской общины в Одесском районе. По предварительным данным, подозреваемый встретил на улице незнакомца и спросил место для убежища во время комендантского часа. Хозяин вежливо пригласил его в свое жилище, но после совместного употребления алкоголя они начали ссориться.

Вещественное доказательство преступления. Фото: ГУНП в Одесской области.

В результате конфликта во время алкогольного опьянения гость схватил кухонный нож и безжалостно наносил несколько ударов ножом хозяину, что привело к его смерти. Преступник провел ночь в квартире жертвы, и на следующее утро похитил его велосипед и скрылся.

Он попытался уничтожить улики. Подозреваемый сжег свою одежду и обувь, однако позже он осознал вес своих действий и позвонил полиции, чтобы сдаться. В квартире жертвы и задержанного правоохранители обнаружили материальные доказательства, направленные на экспертизу.

Какое наказание ждет убийство

Следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. За преднамеренное причинение смерти человеку правонарушителю грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали мужчину в Белгород-Днестровском районе по подозрению в умышленном убийстве его сожительницы. Во время хмельного застолья между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 44-летний мужчина ударил ножом женщину в грудь.