Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Гостеприимство привело к смерти: в Одессе расследуют жестокое убийство arrow

Гостеприимство привело к смерти: в Одессе расследуют жестокое убийство

11 мая 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гостеприимство привело к смерти: в Одессе расследуют жестокое убийство
Правоохранители задерживают подозреваемого в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жителя Одесского района задержали за жестокое убийство мужчины. В результате нападения потерпевший получил девять ножевых ранений. Правоохранители обнаружили злоумышленника благодаря анонимному звонку, в котором он признался в совершенном преступлении, но сразу отключился.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

В ходе следственных мероприятий было установлено, что преступление совершено 28-летним ранее судимым жителем одного из поселков Фонтанской сельской общины в Одесском районе. По предварительным данным, подозреваемый встретил на улице незнакомца и спросил место для убежища во время комендантского часа. Хозяин вежливо пригласил его в свое жилище, но после совместного употребления алкоголя они начали ссориться.

Вещественное доказательство преступления. Фото: ГУНП в Одесской области.
Вещественное доказательство преступления. Фото: ГУНП в Одесской области.

В результате конфликта во время алкогольного опьянения гость схватил кухонный нож и безжалостно наносил несколько ударов ножом хозяину, что привело к его смерти. Преступник провел ночь в квартире жертвы, и на следующее утро похитил его велосипед и скрылся.

Он попытался уничтожить улики. Подозреваемый сжег свою одежду и обувь, однако позже он осознал вес своих действий и позвонил полиции, чтобы сдаться. В квартире жертвы и задержанного правоохранители обнаружили материальные доказательства, направленные на экспертизу.

Какое наказание ждет убийство

Следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. За преднамеренное причинение смерти человеку правонарушителю грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали мужчину в Белгород-Днестровском районе по подозрению в умышленном убийстве его сожительницы. Во время хмельного застолья между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 44-летний мужчина ударил ножом женщину в грудь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас