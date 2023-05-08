Вбив та кинув на скотомогильник: на Одещині затримано підозрюваного

Правоохоронці знайшли тіло вбитої жінки. Фото: ГУНП в Одеській області

У березні цього року мешканець Одеської області звернувся до правоохоронних органів зі звісткою про зникнення його співмешканки, яка мала інвалідність. Жінку оголосили в розшук як зниклу безвісти. Проте у травні зловмисник зізнався у своїй вині перед поліцією, стверджуючи, що він забив її на смерть і сховав тіло на скотомогильнику за селом.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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На допиті чоловік розповів, що під час повернення до місця проживання зі своєю дружиною виникла словесна сварка, після чого він її вдарив та затиснув рукою шию. Відчувши, що спротиву з боку потерпілої немає, зловмисник переніс її якомога далі від місця мешкання до скотомогильника. Після проведення слідчих дій тіло було вилучене та направлене на розтин. Судово-медичний експерт підтвердив, що причиною смерті жінки була асфіксія (удушення).

Затримання та покарання

32-річного підозрюваного затримали поліцейські, після чого його оголосили підозрою за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні минулого року житель Білгород-Дністровського району наніс жінці 17 ножових поранень, в результаті вона померла від крововтрати. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства.

Також ми писали, що у Суворовському районі міста поліцейські виявили тіло 78-річної жінки, а на вулиці біля багатоповерхівки — її 35-річного племінника, з яким вона разом проживала. За цим фактом слідчі розпочали одразу два провадження.