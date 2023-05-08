Убил и бросил на скотомогильник: в Одесской области задержан подозреваемый

Правоохранители обнаружили тело убитой женщины. Фото: ГУНП в Одесской области

В марте этого года житель Одесской области обратился в правоохранительные органы с известием об исчезновении его сожительницы, которая имела инвалидность. Женщину объявили в розыск как пропавшую без вести. Однако в мае злоумышленник признался в своей вине перед полицией, утверждая, что он забил ее до смерти и спрятал тело на скотомогильнике за селом.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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На допросе мужчина рассказал, что при возвращении к месту жительства со своей женой возникла словесная ссора, после чего он ее ударил и зажал рукой шею. Почувствовав, что сопротивления со стороны потерпевшей нет, злоумышленник перенес ее подальше от места жительства к скотомогильнику. После проведения следственных действий тело было изъято и направлено на вскрытие. Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что причиной смерти женщины была асфиксия (удушение).

Задержание и наказание

32-летний подозреваемый был задержан полицейскими, после чего его объявили подозрением по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре прошлого года житель Белгород-Днестровского района нанес женщине 17 ножевых ранений, в результате она скончалась от кровопотери. Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства.

Также мы писали, что в Суворовском районе полицейские обнаружили тело 78-летней женщины, а на улице возле многоэтажки — ее 35-летнего племянника, с которым она вместе проживала. По этому факту следователи начали сразу два производства.