Правоохоронці Одеси розслідують обставини загибелі двох людей

Двоє загиблих з однієї квартири: які обставини смерті в одеській багатоповерхівці
У Суворовському районі міста поліцейські виявили тіло 78-річної жінки, а на вулиці біля багатоповерхівки — її 35-річного племінника, з яким вона разом проживала. За даним фактом слідчі розпочали одразу два провадження.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Про небіжчиків правоохоронцям сповістив родич загиблих, який прийшов провідати їх. Як результат, біля будинку він виявив брата без ознак життя, а згодом, піднявшись у квартиру, і тітку.
"За попередніми даними, жінку задушили та двічі вдарили у скроню ножем, а чоловік помер від тілесних ушкоджень, отриманих в результаті падіння з восьмого поверху багатоповерхівки",— повідомили у поліції.
За даним фактом слідчі розпочали одразу два провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Розглядаються та відпрацьовуються декілька версій загибелі людей. Зокрема умисне вбивство чоловіком родички та самогубство.
Тіла та речові докази, вилучені з місця події, поліцейські направили на експертизу. Триває слідство.
Нагадаємо, вибух, який стався у приватному гаражі в Чорноморську, спровокувала саморобна бомба. Чоловіку, який там знаходився, відірвало обидві ноги.