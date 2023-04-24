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Двоє загиблих з однієї квартири: які обставини смерті в одеській багатоповерхівці

24 квітня 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Правоохоронці Одеси розслідують обставини загибелі двох людей
Правоохоронці Одеси розслідують обставини загибелі двох людей. Фото: ГУНП в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Суворовському районі міста поліцейські виявили тіло 78-річної жінки, а на вулиці біля багатоповерхівки — її 35-річного племінника, з яким вона разом проживала. За даним фактом слідчі розпочали одразу два провадження.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Про небіжчиків правоохоронцям сповістив родич загиблих, який прийшов провідати їх. Як результат, біля будинку він виявив брата без ознак життя, а згодом, піднявшись у квартиру, і тітку.

"За попередніми даними, жінку задушили та двічі вдарили у скроню ножем, а чоловік помер від тілесних ушкоджень, отриманих в результаті падіння з восьмого поверху багатоповерхівки",— повідомили у поліції.

За даним фактом слідчі розпочали одразу два провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Розглядаються та відпрацьовуються декілька версій загибелі людей. Зокрема умисне вбивство чоловіком родички та самогубство.

Тіла та речові докази, вилучені з місця події, поліцейські направили на експертизу.  Триває слідство.

Нагадаємо, вибух, який стався у приватному гаражі в Чорноморську, спровокувала саморобна бомба. Чоловіку, який там знаходився, відірвало обидві ноги.

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