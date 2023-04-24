Правоохранители Одессы расследуют обстоятельства гибели двух человек. Фото: ГУНП в Одесской области

В Суворовском районе города полицейские обнаружили тело 78-летней женщины, а на улице возле многоэтажки ее 35-летнего племянника, с которым она вместе проживала. По данному факту следователи начали сразу два производства.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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О покойниках правоохранителям сообщил родственник погибших, пришедший навестить их. Как результат, возле дома он обнаружил брата без признаков жизни, а затем, поднявшись в квартиру, и тетю.

"По предварительным данным, женщину задушили и дважды ударили в висок ножом, а мужчина скончался от телесных повреждений, полученных в результате падения с восьмого этажа многоэтажки",— сообщили в полиции.

По данному факту следователи начали сразу два производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Рассматривается и отрабатывается несколько версий гибели людей. В частности, умышленное убийство мужем родственницы и самоубийство.

Тела и вещдоки, изъятые с места происшествия, полицейские направили на экспертизу. Продолжается следствие.

Напомним, взрыв, произошедший в частном гараже в Черноморске, спровоцировала самодельная бомба. Находившемуся мужчине оторвало обе ноги.