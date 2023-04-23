Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Миколаївщині на протипіхотній міні підірвалися двоє людей arrow

На Миколаївщині на протипіхотній міні підірвалися двоє людей

23 квітня 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині на протипіхотній міні підірвалися двоє людей
Розмінування територій в Миколаївській області. Фото: ДСНС в Миколаївській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаївській області на міні підірвалися люди. В результаті вибуху, на щастя, ніхто не загинув.

Про це повідомляє начальник ГУ НП України у Миколаївській області Сергій Шайхет. 

Читайте також:

"Двоє чоловіків зі Снігурівщини пішли в бік селища Павлівка аби назбирати польових грибів. Один із них наступив на міну та отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості. Потерпілому лікарі надають медичну допомогу. На щастя, другий чоловік не постраждав",— написав Сергій Шайхет. 

Очільник поліції Миколаївщини закликав мешканців деокупованих територій бути пильними та без потреби не ходити до лісових насаджень та на поля, особливо у ті місця, де базувалися окупанти. 

Зазначимо, в Миколаївській області триває розмінування небезпечних територій. З початку війни очищено від снарядів та мін понад 3000 га.

Нагадаємо, на Одещині виявили вибухонебезпечний предмет. Гранату часів Другої світової війни знищать 23 квітня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB