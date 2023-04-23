На Миколаївщині на протипіхотній міні підірвалися двоє людей

Розмінування територій в Миколаївській області. Фото: ДСНС в Миколаївській області

В Миколаївській області на міні підірвалися люди. В результаті вибуху, на щастя, ніхто не загинув.

Про це повідомляє начальник ГУ НП України у Миколаївській області Сергій Шайхет.

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"Двоє чоловіків зі Снігурівщини пішли в бік селища Павлівка аби назбирати польових грибів. Один із них наступив на міну та отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості. Потерпілому лікарі надають медичну допомогу. На щастя, другий чоловік не постраждав",— написав Сергій Шайхет.

Очільник поліції Миколаївщини закликав мешканців деокупованих територій бути пильними та без потреби не ходити до лісових насаджень та на поля, особливо у ті місця, де базувалися окупанти.

Зазначимо, в Миколаївській області триває розмінування небезпечних територій. З початку війни очищено від снарядів та мін понад 3000 га.

Нагадаємо, на Одещині виявили вибухонебезпечний предмет. Гранату часів Другої світової війни знищать 23 квітня.