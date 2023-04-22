На Одещині пролунав вибух у приватному секторі

У Чорноморську пролунав вибух у приватному секторі: що сталося
У Чорноморську Одеської області стався вибух у приватному секторі. Поліцейські встановлюють обставини.
Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередніми даними поранено людину. Чоловікові відірвало обидві ноги, він перебуває у критичному стані.
"Сьогодні вранці стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу. В той момент у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані", — зазначають у поліції.
Наразі попередньо подію кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Екстрені номери у разі надзвичайної ситуації
- (048)705-39-62;
- (048)723-11-74;
- (048)753-00-17;
- (050)316-46-72;
- (050)333-57-47.
Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одеській області. За оперативними даними, збут здійснювався з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати набої та гранати Ф-1.
Ще в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".