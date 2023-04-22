На Одещині пролунав вибух у приватному секторі

Надзвичайники працюють на місці інциденту. Фото: Муніципальна варта Чорноморська

У Чорноморську Одеської області стався вибух у приватному секторі. Поліцейські встановлюють обставини.

Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"Сьогодні вранці стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу. В той момент у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані", — зазначають у поліції.

Наразі попередньо подію кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Екстрені номери у разі надзвичайної ситуації

(048)705-39-62;

(048)723-11-74;

(048)753-00-17;

(050)316-46-72;

(050)333-57-47.

Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одеській області. За оперативними даними, збут здійснювався з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати набої та гранати Ф-1.

Ще в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".