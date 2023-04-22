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У Чорноморську пролунав вибух у приватному секторі: що сталося

22 квітня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині пролунав вибух у приватному секторі
Надзвичайники працюють на місці інциденту. Фото: Муніципальна варта Чорноморська
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорноморську Одеської області стався вибух у приватному секторі. Поліцейські встановлюють обставини.

Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За попередніми даними поранено людину. Чоловікові відірвало обидві ноги, він перебуває у критичному стані. 

"Сьогодні вранці стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу. В той момент у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані", — зазначають у поліції.

Наразі попередньо подію кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

Екстрені номери у разі надзвичайної ситуації

  • (048)705-39-62;
  • (048)723-11-74;
  • (048)753-00-17;
  • (050)316-46-72;
  • (050)333-57-47.

Раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одеській області. За оперативними даними, збут здійснювався з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати набої та гранати Ф-1.

Ще в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".

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