В Одесской области раздался взрыв в частном секторе

Чрезвычайные работники работают на месте инцидента. Фото: Муниципальный дозор Черноморская

В Черноморске в Одесской области произошел взрыв в частном секторе. Полицейские устанавливают происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По предварительным данным, ранен человек. Мужчине оторвало обе ноги, он находится в критическом состоянии.

"Сегодня утром произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива. В тот момент в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Муж получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — отмечают в полиции.

Предварительное событие квалифицировано по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Экстренные номера в случае чрезвычайной ситуации

(048) 705-39-62;

(048) 723-11-74;

(048) 753-00-17;

(050) 316-46-72;

(050) 333-57-47.

Ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили правоохранителя, сбывавшего оружие и боеприпасы представителям криминалитета в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Еще в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, сбывшего опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".