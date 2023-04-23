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В Николаевской области на противопехотной мине подорвались два человека

23 апреля 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
На Николаевщине на противопехотной мине взорвались два человека
Разминирование территорий в Николаевской области Фото: ГСЧС в Николаевской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Николаевской области на мине подорвались люди. В результате взрыва, к счастью, никто не погиб.

Об этом сообщает начальник ГУНП Украины в Николаевской области Сергей Шайхет.

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"Двое мужчин со Снигиревщины пошли в сторону поселка Павловка, чтобы насобирать полевых грибов. Один из них наступил на мину и получил минно-взрывные травмы разной степени тяжести. Пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь. К счастью, второй мужчина не пострадал", — написал Сергей Шайхет.

Руководитель полиции Николаевщины призвал жителей деоккупированных территорий быть бдительными и без нужды не ходить в лесные насаждения и поля, особенно в те места, где базировались оккупанты.

Отметим, что в Николаевской области продолжается разминирование опасных территорий. С начала войны очищено от снарядов и мин более 3000 га.

Напомним, в Одесской области обнаружили взрывоопасный предмет. Граната времен Второй мировой войны будет уничтожена 23 апреля.

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