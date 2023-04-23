Вибухнула саморобна бомба: з’явилися подробиці інциденту у Чорноморську

Вибух в гаражі у Чорноморську. Фото: Муніципальна варта Чорноморська

Вибух, який стався у приватному гаражі в Чорноморську, спровокувала саморобна бомба. Чоловіку, який там знаходився, відірвало обидві ноги.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Як стало відомо, вибухотехніки, які працювали на місці, виявили та вивезли з гаража 122 боєприпаси, серед них гранати радянського і натовського виробництва.

49-річному чоловікові, який у момент вибуху був у гаражі, відірвало обидві ноги, крім того, він отримав рвану рану паху. Постраждалого відвезли в реанімацію.

Зазначимо, у поліції попередньо подію кваліфікували за статтею 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, в Миколаївській області на міні підірвалися люди. В результаті вибуху, на щастя, ніхто не загинув.